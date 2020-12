Il s’agit de Stéphane Radermecker et Alice Liégeois, veuve Gustave Liégeois, avec une mention particulière pour Gilles Franck et l’ASBL La Petite Espérance.

Ce lundi 21 décembre, lors de la séance du Conseil communal, la Ville de Herve a désigné les Citoyens d’honneur 2020. Pour la sixième année consécutive, la Ville de Herve a mis à l’honneur deux lauréats en raison de leur parcours personnel ou professionnel d’exception et qui ont contribué à l’image de la Ville de Herve. Le Conseil a part ailleurs remis une mention spéciale à titre posthume.

Issu d’une famille Batticienne, Stéphane Radermecker a repris en 2010, avec sa sœur Christine, l’entreprise familiale fondée en 1973 par Jules Radermecker, son papa, dans le secteur des emballages en bois.

Ils continuent ensemble à développer leur entreprise en créant Rad-Pack Services, une société dédiée au conditionnement et au stockage de marchandises.

Une équipe des Ateliers des Gaillettes leur vient également en support dans l’opérationnel créant ainsi une richesse pour la Rader Team qui entend évoluer dans un esprit familial et humain.

Stéphane est un bon vivant, il aime partager, rire, jouer du piano, chanter… Le monde du spectacle, il aime ça. Il fait d’ailleurs partie de la troupe des « Choupies », groupe de choral amateur qui s’est produit au forum de Liège devant une salle complète.

Il n’hésite pas à aider quand il le faut. En effet, avec l’apparition du COVID, il crée un réseau de 6 patrons solidaires destiné à récolter des fonds auprès d’entreprises et de quelques particuliers. Ensemble, ils collectent 210.000 € distribués à 201 maisons de repos, hôpitaux, infirmiers et aides à domicile.

Ils ont également fait venir une dizaine de cargaisons par avion et ont distribué plus de 100.000 masques et environ 5.000 chasubles, tout ceci en effectuant les transferts en voiture.

Pendant cette période difficile, il décide aussi, avec une bande de copains, d’égayer le quotidien des résidents de plusieurs maisons de repos du Plateau en chantant et par la même occasion en les faisant danser grâce au dj local Oli Soquette !

Diplômé en sculpture sur bois de Saint-Laurent à Liège, Gustave Liégeois commence sa carrière en ouvrant un magasin de fabrication de statues où toute la famille est mise à contribution. Il se réoriente ensuite vers la rénovation et travaille pour un grand nombre d’Eglises et de fermes anciennes.

La famille, c’est essentiel pour lui. En effet, ses 6 enfants deviennent, à leur tour, indépendants dans des domaines divers ; de la menuiserie (Christophe) au gros-œuvre (Yves), en passant par les cheminées (Benoit), les matériaux anciens (Marc), le secrétariat (Myriam) et les vélos (Anne).

Outre son entreprise, Gustave Liégeois sculptait également pour le plaisir et a ouvert les portes de sa demeure, le temps de quelques jours, pour que les curieux puissent découvrir sa collection.

Il a également restauré le Christ du 17ème siècle de Chaineux et a ressuscité, à 90 ans, avec l’aide de son ami Francis Charlier, le Saint-Jean du calvaire situé au pont Malakoff.

Il était aussi présent lors du premier jumelage entre Battice et Forge-les-Eaux et a toujours fait partie du domaine associatif, notamment comme membre de l’asbl du Trimbleu de Blegny-Mine.

Gustave Liégeois nous a quittés le 14 septembre dernier.

Située rue Jardon 11-13 à Herve, l’ASBL La Petite Espérance a toujours veillé à la mise en autonomie des personnes à mobilité réduite dans des logements adaptés (au nombre de 6). Monsieur Gilles Franck, décédé le 4 novembre dernier, a dédié de nombreuses années à la gestion de ces logements.

Après plus de 30 ans d’activités, l’ASBL a ainsi décidé de céder son bâtiment et ses biens à la Ville de Herve. Ses avoirs sont à présent gérés par le CPAS qui veille à respecter l’objet social de l’ASBL.

"Mettre en avant des personnes qui valorisent l’image de notre Ville est essentiel ; d’autant plus quand elles sont sources d’exemples pour nos jeunes. Grâce à leur parcours varié et à leur investissement personnel ou professionnel, ces personnes d’exception œuvrent pour le bien de notre Ville de Herve ; ce pourquoi nous avons décidé de les mettre à l’honneur", indique le bourgmestre Marc Drouguet.