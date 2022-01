En général, tout le monde connaît les Hautes Fagnes, particulièrement pour la beauté des paysages... S’étendant sur 12 communes, le parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est incontestablement l’un des sites touristiques les plus prisés de Belgique, d'autant plus en hiver! Au-delà des balades à effectuer, savez-vous que d'autres activités y sont proposées? Notamment des formations dédiées à la gestion d'un potager bio.

Suite au succès des formations précédentes, l’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, en partenariat avec le service agricole de la Province de Liège, réitère cette opération initiée dans le cadre du projet Interreg "Noe-Noah". Il s'agit d'un cycle de 10 formations techniques sur la gestion d’un potager.

Ces formations sont accessibles gratuitement à tous les citoyens du parc naturel et des communes aux alentours, novices comme fin jardiniers, et sont dispensées en français, par un professionnel. Elles sont réparties sur 10 demi-journées, les mercredis de 9 h à 12 h, en présentiel ou en visio-conférence selon les règles sanitaires en vigueur. Un thème sera développé par séance.

Voici le programme:

- 23 février: l'écosystème

- 23 mars: les légumes

- 13 avril: le compost

- 11 mai: le sol

- 15 juin: les maladies

- 3 août: visite de terrain

- 7 septembre: les ravageurs

- 12 octobre: les engrais

- 9 novembre: la conservation

- 23 novembre: les plantes amies, comestibles et macérations

- 7 décembre: bilan et plan 2023

A noter qu'il est possible de prendre part à l'ensemble du cycle ou seulement à l’un ou l’autre atelier. Plus d'infos au 080/ 44 03 00 ou via info@botrange.be.

"Au terme de ce cycle de formations, les participants auront les outils en main et les connaissances nécessaires pour gérer leur potager bio. A l’instar de ces potagers collectifs/partagés, le Parc naturel désire ainsi soutenir les citoyens dans le développement de projets durables et tisseurs de liens", souligne-t-on au Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.