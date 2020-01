Le fils de la conductrice à, quant à lui, été privé de liberté pour rébellion.

Dans la soirée de samedi, mère et fils se sont “illustrés” à Thimister-Clermont…

Tout commence peu après 21 h, lorsque la voiture conduite par la maman est stoppée, à Thimister-Clermont pour un contrôle alcoolémie.

La dame souffle et est positive. On lui signale l’infraction et lui stipule qu’elle va faire l’objet d’un retrait de permis. Mais les choses ne se passent pas bien. Mère et fils filment l’intervention policière et le ton fini par monter à tel point que Vincent (25 ans) fini par se rebeller. Il est alors maîtrisé et ramené au poste tout comme sa mère.

Mais alors que la maman est relâchée et quitte le commissariat avec un ami censé la ramener chez elle, le fils est, quant à lui, privé de liberté pour rébellion. Il a d’ailleurs été déféré au parquet de Liège dans la matinée de dimanche.

Puis et c’est la surprise du chef, les policiers ont été avertis que la maman n’était pas rentrée chez elle. Elle avait été reconduite à sa voiture par son ami et avait repris le volant… Avant d’être une nouvelle contrôlée tout aussi positive. Son permis lui a été retiré et la dame devra évidemment répondre de son inconscience devant le tribunal de roulage.