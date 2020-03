Selon l'échevin des Affaires Économiques de la Ville de Verviers, le maintien du montant du loyer de base ne peut qu’engendrer une grave fragilité financière des commerces.

Au vu de situation que connaît actuellement notre pays, l'échevin verviétois des Affaires Économiques, Antoine Lukoki (PS), a souhaité s'adresser aux différents propriétaires des cellules commerciales de l'ensemble de la ville de Verviers afin qu'ils prennent en considération l'idée d'une réduction de loyer le temps de cette crise sanitaire liée au coronavirus.

Le collège communal verviétois envisage "de prendre toute une série de mesures fortes d’exonérations fiscales en faveur des entreprises et des commerces sur le territoire communal", commence Antoine Lukoki, "mais ces mesures ne suffiront pas, de nombreux commerces et entreprises sont ou seront rapidement asphyxiés et financièrement exsangues".

C’est la raison pour laquelle l'échevin demande aux propriétaires des cellules commerciales verviétoises de "contribuer à l’effort de tous en limitant, pour une durée limitée, le montant des loyers contractuellement convenu dans le bail commercial qui les lie avec une entreprise ou un commerce", relate Antoine Lukoki. Avant d'ajouter : "une diminution de 50 % de ceux-ci me paraît devoir correspondre à la réalité économique actuelle".

En ce qui concerne le secteur de l’Horeca, la demande d'Antoine Lukoki va au-delà, "puisqu’on n’imagine pas comment une entreprise de ce secteur, interdit d’ouverture et donc de générer le moindre revenu, pourrait payer un loyer sans contrepartie", souligne l'échevin.

Pour conclure, Antoine Lukoki indique qu'il demande cet effort aux propriétaires "en ayant conscience que le maintien du montant du loyer de base ne peut qu’engendrer une grave fragilité financière du commerce et de l’entreprise et donc une faillite ou une cessation d’activité à terme qui serait synonyme de rupture du contrat de bail".