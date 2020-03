La vidéo a été publiée par les autorités communales sur les réseaux sociaux.

Ce week-end, un discours vidéo de la bourgmestre de Plombières, Marie Stassen, a été publié sur les différents réseaux (Facebook, Youtube...) de la commune de Plombières.

Dans ce discours où elle s'adresse aux citoyens plombimontois à propos de la crise sanitaire liée au coronavirus, la bourgmestre souligne tout d'abord que la situation est "inédite, compliquée", avant d'ajouter que "sans sombrer dans la psychose ou dans une atmosphère anxiogène, il nous faut malgré tout cerner le sérieux de la situation, afin de mieux saisir notre responsabilité individuelle dans ce combat qui nous semble invisible et qui bouleverse notre quotidien dans son intégralité. Je pense que notre gouvernement a pris des mesures fortes au moment opportun et j’ai l’espoir que celles-ci porteront leurs fruits dans les jours à venir. Mais pour cela, nous avons besoin de tout le monde, besoin que chacun respecte ses devoirs civiques, que chacun respecte la distanciation sociale, respecte les consignes indiquées dans nos différents magasins, respecte ceux qui les servent. Depuis le début de cette crise sanitaire, je constate que la plupart des Plombimontois ont compris l’enjeu et respectent ces quelques privations de liberté momentanées, je vous invite vraiment à continuer et accentuer encore vos efforts".

En outre, elle souligne que "différentes dispositions ont été prises pour nos agents, ouvriers, enseignants, afin de préserver la santé de chacun. En cette période critique pour tous nos indépendants et entrepreneurs, je ne peux que vous encourager à faire vivre nos commerçants, nos producteurs locaux. Le confinement n’est pas uniquement synonyme de privation. Profitez-en pour passer un moment convivial en famille. Un apéro avec nos bières et fromages locaux, un bon repas avec des viandes issues de nos boucheries et du bon pain de nos boulangeries. N’oubliez pas un petit coup de fil au voisin qui vit seul, à nos aînés à qui on ne peut malheureusement pas rendre visite".

Pour ce qui est des masques, "nous nous sommes fournis de tissus en polyester les mieux adaptés possibles aux services médicaux tant que nous sommes en pénurie de masques plus professionnels", relate la bourgmestre, "six couturières locales sont à pied d’œuvre pour les confectionner en suivant le tuto du SPF santé et ceux-ci seront distribués aux professions les plus exposées. Nous vous avons également invité à en réaliser avec votre matériel. Ceux-ci seront récoltés par le gardien de la paix à votre domicile".

Marie Stassen a tenu lors de cette vidéo à "exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à vous qui travaillez dans les soins de santé et qui donnez toute votre énergie pour gérer la crise. Merci pour votre courage et votre dévouement. Merci aussi à tous ceux qui de près ou de loin font en sorte que ces mesures soient respectées tout en approvisionnant les citoyens des matières nécessaires".





Enfin, la bourgmestre a clôturé son propos en espérant que, une fois cette crise passée, "nous pourrons vivre à nouveau en harmonie, en nous disant bonjour, sans méfiance et riches de nouvelles réflexions qui n’auraient pas été menées sans cette pause imposée. On constate aujourd’hui que des changements radicaux sont possibles lorsqu’il s’agit de menaces immédiates, espérons qu’il puisse en être de même pour des objectifs à plus long terme. Puissions-nous dès lors relever les défis de notre époque, de manière collective, avec autant de force et de détermination".