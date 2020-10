Mercredi soir, l'Allemagne a classé la Belgique en zone à risque, autrement dit en zone rouge. Il est donc désormais interdit de s'y rendre pour des raisons non-essentielles et ce, pour tous les résidents belges. Une décision qui avait fait réagir plusieurs bourgmestres de la communauté germanophone dont le bourgmestre de Waimes Daniel Stoffels, précisant que

Après plusieurs discussions entre autorités, une exception existe pour les résidents de la communauté germanophone qui pourront voyager en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat, sans restriction et sans donner de raisons s’ils n’ont pas l’intention d’y rester plus de 24 heures. De quoi permettre aux germanophones de continuer à passer librement la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail, rendre visite à leur famille, ou simplement faire leurs courses...