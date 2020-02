L’annulation d’événements ou la fermeture de lieux publics ne sont pas à l’ordre du jour pour l’instant

Comme chacun le sait aujourd’hui, l’émergence d’un nouveau coronavirus en Chine et sa propagation dans de très nombreux pays font la une de l’actualité. L’impact est déjà grand en Europe, notamment vu la situation actuelle en Italie et l’apparition de cas de personnes infectées dans les pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, France) fait craindre que le coronavirus fasse également son apparition en Belgique.

Même si les actions et mesures appropriées pour faire face à une éventuelle épidémie en Belgique sont essentiellement du ressort des Gouvernements Fédéral et Régional qui coordonnent leurs efforts, les villes et communes peuvent elles-aussi apporter leur contribution, notamment en relayant les informations et en se tenant prête à apporter un soutien logistique local aux instances fédérales et régionales en cas de besoin.

En ce qui concerne la Ville de Verviers, les messages d’information et de conseils édités par le SPF Santé Publique ont déjà été largement diffusés parmi le personnel communal et figurent sur le site web de la Ville. Des affiches seront également imprimées et apposées dans les différents services communaux en contact avec le public.

En ce qui concerne les voyages scolaires en Italie, ceux-ci sont fortement déconseillés. En effet, il n’est pas exclu que les autorités belges ou italiennes, à l’instar des autorités françaises, prennent dans les prochains jours la décision de mise en quarantaine (de 15 jours à 3 semaines) des élèves après des voyages scolaires.

Pour le surplus, la Bourgmestre rappelle que ses services, en lien avec le Coordinateur local chargé de la Planification d’Urgence, les Autorités Fédérales (via l’Inspection d’Hygiène) et Régionales (via la Province) établissent un monitoring permanent de la situation permettant la mobilisation rapide, si le besoin s’en faisait sentir, du personnel communal pour aider la population et les différents acteurs des milieux sanitaires à prendre les mesures les plus adéquates.

Beaucoup de fausses informations et de rumeurs circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Surtout, privilégiez des sites officiels pour vous informer ! Il est en effet essentiel de ne pas diffuser des informations erronées pouvant susciter inutilement de l’inquiétude voire de la panique. Est-ce que la situation est sérieuse ? La réponse est évidemment oui. La situation est-elle dramatique et hors de contrôle ? La réponse demeure actuellement : pas du tout ! Ne confondez pas “Peur du Virus” avec la notion de “Virus de la Peur” !

Ainsi et sauf avis contraire provenant du Centre de Crise Fédéral ou du SPF Santé Publique, Muriel Targnion, la Bourgmestre de Verviers insiste sur le fait que des mesures telles que l’annulation d’événements ou la fermeture de lieux publics ne sont absolument pas à l’ordre du jour pour l’instant à Verviers.

Voici les principaux canaux d’information officiels utilisés par le SPF Santé publique :

-le site internet de référence : https://www.info-coronavirus.be/fr/

-les médias sociaux : Twitter @SanteBelgique/Facebook SanteBelgique

-le contact center : 0800 14 689.