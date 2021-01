Le gouvernement wallon a présenté ce lundi soir par voie de communiqué de presse la liste des centres de vaccination retenus dans le cadre sa campagne de vaccination à destination du grand public, et qui devraient ouvrir fin mars. Tous les sites seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. En province de Liège, sur 44 lignes de vaccination, outre les centres de proximité, deux sites majeurs ont été définis : le centre actuel de testing de Bierset et le centre sportif de Pepinster, rue du Paire 1.

Surprise de cette décision qui venait de tomber, la bourgmestre a fait part de sa colère à l’occasion d’une question posée par le conseiller communal Ecolo Jean-Sébastien Mahu sur cette campagne de vaccination (plan de communication, logistique…).

"Nous devions rendre pour la semaine passée le nom d’un lieu comme centre majeur pour la vaccination à Verviers, qui devait faire au moins 1 500 m2 et être accessible aux personnes à mobilité réduite et si possible accessible en bus, en train et autres ", explique-t-elle. "Nous avons proposé l’ancien C&A car il fait 2 500 m2, de plain-pied."

Situé en plein centre-ville de Verviers, le site bénéficie de la meilleure couverture de bus et train, "que les personnes viennent de Verviers, Dison, Theux, Limbourg et Pepinster. Tous les bus passent par le centre de Verviers, qu’ils soient extérieurs ou internes de l’arrondissement". "Or on sait qu’à Dison ou Limbourg, énormément de personnes n’ont pas de voiture… Le hall de Pepinster, lui, n’a qu’une seule ligne de bus qui n’arrive pas près du hall. C’est une décision qui ne va pas dans l’intérêt du citoyen !", fustige-t-elle.

Le hall, pas idéal

Par ailleurs, le centre devant être ouvert au minimum six mois, "un hall de sport n’était pas idéal sachant la reprise du sport avant la fin de ce délai". La Région demandait aussi un lieu sécurisé contre tout vol de vaccin, "ça tombait bien, le C&A est un bunker". Et de conclure : "il y a eu unanimité au collège sur cet endroit", transmis au gouvernement. D’où son questionnement du changement de lieu… Après avoir discuté avec plusieurs personnes "il semblerait qu’un ou plusieurs échevins sont intervenus pour que ce site ne soit pas à Verviers", dénonce-t-elle. "Je suis scandalisée ! Ces échevins ne méritent pas plus de rester au collège que les élus espagnols qui se sont fait vacciner !"