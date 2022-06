Ces dernières semaines, le chantier de Verviers Ville Conviviale a pas mal avancé. À commencer par les escaliers de la Chic Chac qui connaissent une nouvelle jeunesse. "On commence à venir à bout des travaux à cet endroit et on voit désormais à quoi cela va rassembler, détaille l’échevin des travaux, Maxime Degey (MR). Les escaliers ont été remis à neuf et le parc prend forme. Tout devrait être terminé à cet endroit dans les prochaines semaines, pour les congés du bâtiment."

Autre chantier qui va se voir, du moins partiellement, rouvert pour les congés du bâtiment: celui de Crapaurue. "La voirie sera rouverte pour les vacances. Mais on a connu un peu de retard ces derniers temps concernant Crapaurue car les entreprises ont du mal à trouver des équipes pour paver.Ainsi, il y a peu, il n’y avait qu’un seul paveur.Désormais, ils sont deux ou trois." Mais il reste encore pas mal de boulot. L’échevin espère que ce chantier en Crapaurue sera terminé pour la rentrée de septembre.

La place du Martyr après Fiestacity et l’auvent de la place Verte pour la fin d’année

Quant à la place Verte, elle est quasi terminée, hormis quelques travaux. Mais surtout, il manque encore l’auvent. "Concernant cet auvent, nous faisons face à une crise des matériaux. Je compte que celui-ci sera présent pour la fin d’année et que le montage puisse être réalisé durant l’automne."

Enfin, outre la seconde partie du parc Fabiola qui doit être encore relifté au niveau des terrains de pétanque, il y a surtout le chantier de la place du Martyr qui a officiellement débuté ce mardi.Mais qui le sera effectivement qu’après Fiestacity.D’ici là, l’Horeca de la place pourra pleinement profiter de l’été.