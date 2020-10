Comme annoncé en septembre dernier, Ecolo Verviers a officiellement déposé ce mardi un recours en annulation auprès du ministre des pouvoirs locaux Christophe Collignon contre la motion de méfiance mixte votée au conseil communal du 21 septembre dernier par la quadripartite (PS, MR, CDH et NV). Ainsi, Ecolo sollicite le ministreen faisant appel aux pouvoirs de la tutelle.

Cette requête en annulation porte sur la délibération du conseil communal de la Ville de Verviers du 21 septembre 2020 approuvant une motion de méfiance dite mixte incluant une motion collective à l’égard de l’ensemble du collège communal et trois motions individuelles à l’égard de la bourgmestre, du président du CPAS et d’une échevine et approuvant un pacte de majorité emportant l’élection d’un nouveau collège.

Pour Ecolo Verviers, "cette manœuvre est contraire à l’esprit et à la lettre de la législation et a déjà fait l’objet d’un recours en extrême urgence en suspension au Conseil d’Etat qui, dans son arrêt n°248.536, a suspendu l’exécution de la délibération du conseil communal de la Ville de Verviers avec effet immédiat. Alors que le Conseil d’Etat ne pourra statuer rapidement en annulation, le ministre possède par contre un pouvoir d’action déterminant pour mettre un terme à cette longue crise politique". Et d'ajouter: « il est évident qu’en signant le pacte de majorité désignant le septième élu comme bourgmestre, les deux élus en question ont nécessairement refusé d’exercer la fonction de bourgmestre. Ce faisant, dès lors qu’ils figuraient à l’une des trois premières places de la liste, leur présence au sein du collège est incompatible avec le Code de la démocratie locale ».

Une demande d'annulation



Les contacts informels avec les différentes formations politiques "n’ayant pas permis de trouver des solutions juridiques claires et inattaquables" pour rétablir rapidement une majorité politique stable à la Ville de Verviers, Ecolo a décidé de solliciter expressément le « Ministre en charge des pouvoirs locaux pour annuler la motion de méfiance mixte du 21 septembre 2020 et le pacte de majorité qui en découle, pour cause de violation de l’article L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».

Pour « retrouver au plus vite une majorité politique stable, qui s’inscrive dans un cadre juridique et démocratique sans risque et sans manœuvre de contournement de la législation », Ecolo dit souhaiter apporter une solution concrète à la crise politique verviétoise, "qui a terni l’image de notre ville et a placé dans l’incertitude l’administration communale. Ainsi, les élus écologistes verviétois réaffirment auprès de l’ensemble de la population verviétoise leur détermination à offrir un avenir politique stable et fondé sur la bonne gouvernance".