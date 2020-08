Ce lundi, Ecolo a annoncé qu'il ne signera pas la motion de méfiance préparée par le PS en vue d'installer Jean-François Istasse (PS) comme bourgmestre, souhaitant rester fidèle à ses principes de bonne gouvernance.



Dans le cadre de la construction d'une nouvelle majorité, le PS prévoit pour rappel de déposer une motion de méfiance "mixte" incluant une motion collective à l'égard de l'ensemble du collège et trois motions individuelles à l'égard de la bourgmestre Muriel Targnion, ainsi que du président du CPAS Hasan Aydin (2 scrore), et de l'échevine Sophie Lambert (4e score) qui pourraient alors prétendre au poste, selon les résultats du suffrage. Par le dépôt de ces motions, il s'agirait de dire que ces derniers n'ont pas la confiance suffisante pour être bourgmestre. Ils pourraient toutefois être réintégrés à leur poste de président de CPAS pour le premier et d'échevine pour la deuxième, sans démission préalable. Si les Verts approuvent la motion individuelle contre l’actuelle bourgmestre Muriel Targnion, les deux autres "ne respectent pas clairement le Code de la Démocratie" selon eux.

(...)