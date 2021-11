Le Professeur Philippe Boxho, médecin légiste et directeur de l’Institut de Médecine légale de l’Université de Liège, présente : « Le mystère du suaire de Turin ».



Si Philippe Boxho, qui durant sa carrière a autopsié près de 3.000 cadavres, s’est intéressé au célèbre suaire, ce linceul sensé avoir enveloppé le corps du Christ après sa mort, ce n’est pas en raison de sa foi– il est athée – mais bien parce que cette pièce de



Pour clôturer dignement l’année de son 60e anniversaire en allant à la rencontre de la population locale, le Centre Hospitalier Reine Astrid de Malmedy présente un cycle de trois conférences publiques gratuites dédiées à la vulgarisation du message médical et scientifique.Ces conférences accueilleront trois personnalités emblématiques qui y développeront des thèmes divers :• Le mercredi 24 novembre à 20h00 à la Salle du Chapitre du Malmundarium de Malmedy :tissu est pour lui une véritable scène de crime sur laquelle on n’a jamais autant utilisé de techniques criminalistiques.Le suaire de Turin a fait l’objet de nombreuses analyses scientifiques mais est-il vraiment celui du Christ ? Le Dr Boxho décrypte ces analyses et ses découvertes l’amènent à penser que le suaire serait bel et bien celui de Jésus ou, en tout cas, d’un homme mort de la même manière que lui.• Le jeudi 2 décembre à 20h00 à la Salle La Fraternité de Malmedy :Le Professeur Yves Coppieters, épidémiologiste à l’Université Libre de Bruxelles, présente : « Leçons apprises de la pandémie à Coronavirus et perspectives »Docteur en Médecine, docteur en santé Publique, chargé d’enseignement à la Faculté de Médecine et à l’École de Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles, chargé de recherches (épidémiologie et promotion de la santé cardiovasculaire, aidemédicale urgente, renforcement des ressources humaines en santé, promotion de la santé et analyse des risques, etc.), coordonnateur de la plate-forme RESI (Réseau des Écoles en Sciences Infirmières)... Le CV d'Yves Coppieters n'est plus à présenter !Ses nombreuses interventions en télé, en radio mais aussi dans la presse écrite en ont fait l'un des épidémiologistes les plus connus et appréciés du grand public. Nul doute qu'une fois de plus, ce 2 décembre, son expertise, la clarté et la précision de ses explications mais aussi ses talents didactiques et son optimisme feront mouche auprès de son auditoire.• Jeudi 9 décembre à 20h00 – Salle La Fraternité de Malmedy : Christie Morreale, ministre de la Santé et de l'Action Sociale du Gouvernement wallon, participera à un débat sur le thème : « L’avenir des soins de santé dans les zones rurales et semi-rurales ».Née à Ougrée en 1977, Christie Morreale est criminologue de formation et possède déjà une grande expérience en politique. Après 10 ans passés au sein de différents cabinets ministériels, elle fut nommée vice- présidente du Parti Socialiste avant d’être élue échevineà Esneux. Sénatrice depuis 2011, elle fut élue Députée régionale en 2014 et en 2019 puis nommée Vice- Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des Femmes.Ce débat sera animé par le journaliste de la RTBF Sacha Daout, en présence également des personnalités suivantes :• Le Dr. Pierre Gilet, Directeur médical du CHU de Liège• Le Dr. Bruno Docquier, représentant des médecins généralistes• Le Dr. Philippe Vroonen, Directeur médical du CHRAMInformations pratiques :Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous, sur présentation du Covid Safe Ticket.Inscription préalable obligatoire via les moyens suivants :- En ligne via le site conferences.chram.be- Par mail à l’adresse : conferences@chram.be- Par SMS, téléphone ou WhatsApp : 0478/291111- Par Messenger via la page Facebook @chram.be du Centre Hospitalier ReineAstrid.Un maximum de 4 places peut être réservé par personne et par conférence.Les places doivent toutes être nominatives.