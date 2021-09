C’est à Pepinster qu’Alain Barbier vit sa jeunesse jusqu’à son mariage à l’âge de 24 ans.

Actif dans les mouvements de jeunesse et joueur espoir de baskets, il part à 18 ans pour Bruxelles pour réaliser une année prépa Interforce, avant de réaliser deux ans en École militaire. Suivront deux années de master en criminologie à l’Université de Liège, et une cinquième à l’École d’application "où on apprend à être commandant de peloton en maintien d’ordre et dirigeant à la police".

Sous-lieutenant de gendarmerie à 24 ans, il démarre sa carrière au 5e groupe mobile, à Bruxelles. Il travaillera ensuite au bureau central de recherche de la gendarmerie où il développe un programme de lutte contre le trafic de voitures. "En 1999, on a réussi à connecter les contrôles techniques aux bases de données des véhicules volés."

[...]