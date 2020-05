Lors de perquisitions, des milliers de plants de cannabis avaient été découverts ainsi que 165.000 euros, des armes à feu, une quinzaine de véhicules de luxe et 10 kg de cannabis séché.

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné mardi les quinze prévenus poursuivis dans le cadre d'un trafic de cannabis à des peines de prison allant de 24 mois à cinq ans de prison avec sursis pour moitié à l'encontre d'Ilker K., un Waremmien de 42 ans et Miltat P., un habitant de Saint-Nicolas (Flandre orientale), âgé de 46 ans, considérés comme les têtes pensantes du trafic. Six plantations de cannabis, installées en région bruxelloise (Tervuren, Schaerbeek) et en province de Liège (Trooz, Herve, Baelen, Theux), avaient été découvertes en septembre 2015, à la suite de l'incendie de la Menuiserie Locht, où avait été organisée une septième plantation. L'organisation criminelle derrière ce trafic avait finalement démantelée six mois plus tard.

Une vaste opération policière, nécessitant l'intervention de 140 policiers, avait été menée en février 2016 dans six arrondissements judiciaires différents. Dix-huit perquisitions avaient été opérées et quinze mandats d'arrêt décernés. Des milliers de plants avaient aussi été découverts ainsi que 165.000 euros, des armes à feu, une quinzaine de véhicules de luxe et 10 kg de cannabis séché.

Le tribunal a considéré que l'ensemble des prévenus devait être condamné pour participation à une organisation criminelle, pour laquelle certains prévenus ont également été condamnés en tant que dirigeants.

La cour a également estimé que des moyens importants avaient été mis en œuvre par les prévenus, organisés de manière à ce que chacun des membres joue un rôle au sein de cette association afin de dégager des avantages patrimoniaux importants. Les trafiquants avaient même été jusqu'à incendier une des plantations afin de faire disparaitre des preuves.

Selon le parquet fédéral, aucune de ces sept plantations n'était indépendante. Certaines d'entre elles avaient nécessité l'intervention, dans des rôles très précis, de la moitié des prévenus, lesquels se connaissaient également au travers de leur implication personnelle dans les plantations mises en place en région bruxelloise (Tervuren, Schaerbeek) et en province de Liège (Dison, Trooz, Herve, Baelen, Theux).

Selon le dossier, certains prévenus étaient considérés comme des experts. La capacité d'investissement et d'écoulement de la marchandise, estimée au total à 2,3 tonnes, nécessitait aussi une organisation rodée. "Cette association, qui a œuvré quatre ans, agissait comme une petite PME. On planifiait les récoltes, on faisait appel à des coupeuses, on débriefait les opérations, on organisait des réunions de travail, on évacuait les lieux et on a même été jusqu'à mettre le feu", a souligné le magistrat fédéral Vincent Guerra, qui avait requis dix ans à l'encontre des deux têtes pensantes dans ce dossier.

Le tribunal correctionnel a dès lors estimé que l'organisation criminelle, vivement contestée par les prévenus, devait être retenue à charge de l'ensemble de ceux-ci.

Par contre, cette organisation criminelle ne permet pas de lier, au civil, l'ensemble des prévenus sur la seule prévention d'incendie volontaire de la plantation de Dison, pour condamner l'ensemble des prévenus à indemniser les parties civiles à hauteur du 1,5 million d'euros postulé.

Au civil, les deux têtes pensantes et un habitant de Tervuren, âgé de 35 ans, devront donc s'acquitter de l'indemnisation des parties civiles, estimée à 1,5 million d'euros. Le tribunal a condamné les trois prévenus à payer une somme provisionnelle de 50.000 euros au pompier le plus gravement touché ainsi que 250.000 euros provisionnels au propriétaire de la menuiserie incendiée.

Des confiscations par équivalent ont été prononcées à hauteur de 225.000 euros alors que le parquet avait déposé un réquisitoire de confiscation de l'ordre de 1,5 million d'euros.