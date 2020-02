Spa Suarez, Fally Ipupa, Glauque et Yuzmv seront aux Francos le samedi avant Soprano.

Avec Soprano en apothéose, la journée du 18 juillet sera inédite, urbaine et métissée au Francofolies de Spa.

Citons ainsi l’irrésistible Suarez, la star congolaise Fally Ipupa, l’impressionnant Glauque et l’énigmatique Yuzmv.

Après avoir sorti quatre albums, enchaîné les concerts et les disques d’or, Suarez est de retour et annonce son cinquième album pour très bientôt. Marc Pinilla et ses complices viennent d’ailleurs de sortir Cavale deuxième extrait de ce futur album.

Originaire de Kinshasa, superstar en Afrique, ambassadeur de la musique africaine, Fally Ipupa est aujourd’hui incontournable sur la scène internationale : cinq albums au succès colossal, des récompenses à n’en plus finir… Sa musique emprunte autant à la rumba africaine qu’aux musiques urbaines, et ses textes sont chantés en français, en anglais ou en lingala.

Chez Glauque, les passions s’enchaînent et se déchaînent, les mots et les sons s’entrechoquent, entre rap et électro, dans une fulgurance synthétique. Sacré logiquement Révélation de l’année, aux récents Décibels Music Awards, le groupe namurois continue sa montée en puissance entamée voici à peine plus d’un an !

Derrière le nom de YUZMV et ce visage énigmatiques se cache un auteur-compositeur-interprète de 21 ans dont la musique intimiste oscille entre rap et chanson française. YUZMV s’est créé une audience fidèle sur Soundcloud avant de l’étendre à toutes les plateformes digitales, où il cumule plusieurs millions de streams et de vues, avec notamment le triptyque Épisode I, II et III, et son dernier morceau en date : Le chemin.

J.-M. C.