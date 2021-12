A côté des centres de vaccination et antennes mobiles mis en oeuvre en Wallonie, le cabinet de la ministre wallonne de la Santé a annoncé ce samedi que de nouveaux lieux de vaccination seront instaurés dans les prochains jours. Ce sont ainsi 17 nouvelles antennes mobiles qui seront accessibles en Wallonie à partir de la mi-décembre et jusqu'à la mi-janvier 2022.

Il s'agit de renforcer les lieux de vaccination dans le cadre de la campagne pour l'administration de la 3e dose de vaccin, dite booster. Une campagne qui, selon le cabinet, bat son plein en Wallonie avec "déjà plus de 721 000 doses administrées"! Les centres de vaccination fixes connaissent, en effet, "une montée en puissance de leur capacité".

Voici les lieux et dates en province de Liège:

- Liège ville - Bressoux: 11 décembre de 9 h à 19 h, place de la Résistance

- Liège ville - quartier des Vennes : 13 et 14 décembre de 9 h à 19 h, place de l'avenue Reine Elisabeth

- Liège ville - ULiège : 15 au 18 décembre, sur le campus du Sart-Tilman

L’antenne de Liège ville reçoit sans rendez-vous.

- Herstal: 16 au 18 décembre et du 6 au 8 janvier de 9 h à 19 h, hall omnisports Michel Daerden (rue de l’Abattoir 65). Prise de rendez-vous possible via www.jemevaccine.be

- Herstal: 20 décembre et 10 janvier de 9 h à 19 h, à l’Espace Marexhe. Sans rendez-vous

- Herstal: 21 décembre et 11 janvier de 9 h à 19 h, rue Tixhe Maille et avenue de l'Europe. Sans rendez-vous

- Herstal: 22 décembre et 12 janvier de 9 h à 19 h, à côté de l'agora space Axel Witsel (rue des Mésanges). Sans rendez-vous

- Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine): 14 au 17 décembre, du 4 au 7 janvier et du 11 au 14 janvier de 9 h à 19 h, rue Edouard Sarlet 5

- Plombières : 13 décembre et 3, 10, 17 janvier de 8 h 30 à 18 h 30, au centre culturel (rue César Franck 163)

- Spa : 14 décembre et les 4 et 11 janvier de 8 h 30 à 18 h 30, centre de la Fraineuse (avenue Amédée Hesse 41)

- Herve : 15, 16, 17 décembre et les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 janvier de 8 h 30 à 18 h 30, hall de la Criée (rue des Charneux 94)

On nous annonce, par ailleurs, que d'autres structures ouvriront également début 2022.