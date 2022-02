Il n'aura fallu que quelques heures à la fédération verviétoise du PS pour demander la démission de Claude Dedye, ex-échevin de Pepinster et accusé publiquement d'avoir détourné 500 kilos de charbon initialiement destinés aux sinistrés des inondations de la mi-juillet.

Pour rappel, lundi soir, lors du conseil communal de Pepinster, le bourgmestre local Philippe Godin a lancé une bombe, accusant l'ex-échevin PS (siégeant aujoutrd'hui au sein de l'opposition Vivre Pepinster) de détournement.

Ainsi, selon les dires du bourgmstre, rapportés par nons collègues de l'Avenir, le 15 décembre dernier, l’ancien président de l’USC et ex-échevin, alors actif au cœur du centre de dons de la gare, a en effet demandé à un transporteur de charbon, généreusement offert par une coopérative pour venir en aide aux sinistrés, d’en faire livrer une demi-tonne dans une habitation située à Goffontaine.

Apprenant la chose, le sang de Philippe Godin ne fait qu'un tour. "Ces dons ont été livrés à une personne qui n’a pas été impactée par les inondations alors que toute une série de personnes ont besoin d’aide. Vous savez très bien qui habite à cette adresse!"

Philippe Godin ne souhaitant pas s’étendre davantage mais tout le monde aura compris (et vérifié) qu’il s’agit de la maison de membres de la famille de Julie Beckers, la compagne de Claude Dedye et cheffe de groupe au conseil du même parti politique que lui.

"Effectivement, je ne devais pas le faire. Je vais réparer et j’apporterai l’argent des kilos de charbon dans la caisse communale" a reconnu Claude Dedye

Le bourgmestre a alors demandé la démission de Claude Dedye mais aussi de sa compagne qui, en touyte logique, ne pouvait ignorer la chose. " Je demanderai que vous en tiriez les conséquences".

Le mayeur est suivi en cela par la fédération verviétoise du PS qui a réagi, par communiqué, quelques heures après ce conseil communal mémorable.

"La Fédération verviétoise du Parti Socialiste a appris ce matin les accusations portées à l’encontre de M. Claude Dedye et Mme Julie Beckers, conseillers communaux à Pepinster. Il leur est reproché d’avoir fait bénéficier à des proches d’une partie d’un don reçu dans le cadre des inondations. Les instances de la Fédération sont déterminées à faire toute la lumière sur ces accusations et prendre les décisions qui s’imposeraient s’il apparaissait que M. Dedye et Mme Beckers devaient être mis en cause.

La Fédération verviétoise du PS ne peut tolérer de comportements qui mettraient à mal la probité nécessaire à l’exercice d’un mandat politique, quel qu’il soit. Dès lors, la Commission de vigilance se réunira pour analyser les cas de M. Dedye et Mme Beckers et en tirer les conclusions nécessaires.

Dans l’intervalle, les intéressés sont suspendus dès ce jour de toutes leurs fonctions internes au PS.

Par ailleurs, M. Claude Dedye - qui a reconnu publiquement la matérialité des faits - est invité à remettre sans délai son mandat de conseiller communal à la disposition de sa liste.

Enfin, la Fédération rappelle que de nombreux militants et élus se sont illustrés par leur comportement exemplaire durant la crise des inondations et que nombre d’entre eux continuent, aujourd’hui encore, à travailler sans relâche sur le terrain. Les accusations portées à l’encontre de M. Dedye et Mme Beckers ne peuvent occulter cette réalité".