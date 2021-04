Comme on pouvait s'y attendre, les conditions climatiques de ces derniers jours ont provoqué leur lot de désagréments.

Et ce notamment en matière de circulation routière, la police de la zone Stavelot-Malmedy ayant été appelée à intervenir à plusieurs reprises ce mercredi.

Le premier accident, peu commun, s'est produit en matinée dans l'entité de Trois-Ponts où une voiture a heurté une épandeuse.

Aucun blessé n'est toutefois à déplorer au contraire d'un autre, toujours dû à la neige, qui a eu lieu sur la route nationale entre Bernister et Malmedy.

Au passage du pont de l'autoroute E42, une voiture a en effet été percutée par un bloc de glace qui lui est tombé dessus.

La conductrice, dont les jours ne sont pas en danger, a été emmenée à la clinique Reine Astrid de Malmedy.

A noter également une collision intervenue dans le village de Mont entre une voiture et un chevreuil.

Ainsi d'ailleurs que ce livreur néerlandais en difficulté dans le village de Thirifays qui a dû être dégagé après s'être embourbé.

Sans oublier deux accidents disons plus classiques consistant en des sorties de route intervenues dans l'entité de Stoumont et entre Ligneuville et Malmedy.