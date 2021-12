Ce mardi, différentes actions sont menées par les agriculteurs suite à un appel de la fédération wallonne de l’agriculture. En région verviétoise, ils étaient présents à Battice et à Malmedy.

La nouvelle politique agricole commune européenne (PAC) est actuellement discutée au gouvernement wallon. À cette occasion, la fédération wallonne de l’agriculture a appelé à la mobilisation des agriculteurs aux quatre coins de la Wallonie ce mardi 14 décembre.

Chez nous, des manifestations étaient programmées à Battice, au rond-point des vaches, et à la sortie de l’autoroute de Malmedy. "Cette révision de la PAC veut réduire les primes pour les agriculteurs et ne les attribuer qu’à ceux qui verdissent leurs exploitations, notamment en réduisant le nombre de bêtes", avance Benoît Charlier, secrétaire de la locale du Pays de Herve de la FWA.

La fédération et les agriculteurs craignent ainsi pour la survie des exploitations familiales directement liées à ces aides. Une trentaine d’exploitants ont manifesté au rond-point des vaches, sur lequel ils ont stationné leurs tracteurs ce mardi matin.

Ils ont également distribué des flyers et des pommes pour mettre en garde les automobilistes et consommateurs sur la possible disparition de l’alimentation locale et la hausse des prix de l’alimentation qui pourrait, dès lors, être produite "on ne sait où ni comment".