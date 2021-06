Il n'était pas question pour l'équipe organisatrice des Francofolies de Spa de passer un nouvel été sans musique dans la Cité de l'eau., écrit-elle dans un communiqué.Cette fois, c’est confirmé : l'équipe donne rendez-vous du 20 au 25 juillet au Centre Culturel pour

Il s'agira de six jours de musique en salle (à la salle des Fêtes et au Théâtre du Centre Culturel), avec 26 artistes, des têtes d’affiche et des révélations.

Typh Barrow, Loïc Nottet, Hooverphonic, Suarez, Sharko, Ykons et Glauque ont déjà confirmé leur présence.



Le programme complet sera dévoilé prochainement par l'équipe qui indique que compte tenu des restrictions imposées par les protocoles Covid, le nombre de places disponibles et la capacité d'accueil seront limités. "Nous tiendrons rapidement les festivaliers informés de la mise en vente des tickets et des modalités pratiques".