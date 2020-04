C'est l'idée mise au point par les exploitants de la station de ski d'Ovifat.

Lors des journaux télévisés, plusieurs d’entre nous ont pu voir des images en provenance de l’autre bout de monde et sur lesquelles on pouvait voir des désinfections massives à l’aide d’imposants canons qui projetaient des produits à plusieurs mètres à la ronde.

Ces images pourraient bientôt également devenir réalité en Belgique ! “En effet”, explique Thibaut Dosquet de la station de ski d’Ovifat. “nous avons appris que certains pays utilisaient la technologie des canons à neige pour projeter du désinfectant dans des halls ou des espaces publics. Comme nous possédons deux enneigeurs, nous avons directement entamé les démarches pour adapter notre matériel”.

Et les tests sont, selon les exploitants de la station, parfaitement concluants.

“Il nous reste quelques pièces à recevoir afin de rendre le système totalement mobile et transportable sur remorque. Tout sera normalement fonctionnel lundi en fin de journée après les derniers ajustements. Nous espérons que ce système pourra être utile aux collectivités et entreprises dans la lutte contre le virus !”

Il faut écrire que le désinfectant qui sera employé est déjà utilisé en milieu médical. “Il tue les virus, bactéries et champignons rapidement et est inoffensif pour les personnes et l’environnement”.

Contact a été pris avec le gouvernement fédéral, mais d’ores et déjà les exploitants de la station se tiennent à disposition des entreprises et collectivités intéressées par téléphone au 0472/41.60.47 ou par mail à l’adresse suivante : info@skialpin-ovifat.com.