Face à la recrudescence des cas de Covid 19, les centres de dépistage sont sous pression et le drive-in du quai de la Vesdre n’y échappe pas.

En effet, malgré le complément de signalisation mis en place fin de semaine dernière, le site de testing est néanmoins submergé dès le matin, entraînant de nombreux problèmes de circulation et une saturation du rond-point Kermadec.



"Dans ce contexte, des mesures doivent être prises afin de garantir le bon fonctionnement du centre", indique la Ville de Verviers.



Dès lors, "il est instamment demandé aux personnes qui ne présentent pas de symptômes et qui ne doivent pas passer le test le jour-même de prendre rendez-vous dans un laboratoire Synlab via www.synlab.be. Par ailleurs, les personnes ne possédant pas de véhicule ne seront désormais plus admises dans le drive-in et nous les invitons à se rendre dans d’autres centres qui accueillent les piétons".



La liste actualisée des centres de l’arrondissement est consultable sur le site la Ville : https://www.verviers.be/actualites/2020/coronavirus-ou-se-faire-tester-dans-larrondissement-vervietois. "Enfin, nous demandons aux automobilistes devant venir au drive-in de respecter strictement les sens de circulation et la signalisation afin de limiter les engorgements".