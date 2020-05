Des mesures strictes devront évidemment être respectées

La crise du COVID-19 et les mesures de confinement auront empêché la tenue des marchés durant plusieurs semaines. A Herve et Aywaille, leur réouverture est prévue pour ce samedi.

A Herve, il se tiendra dans la rue Neuve de 8h à 13h. "La rue sera fermée à la circulation pour l’occasion et un plan de circulation à sens unique sera établi, avec des entrées et sorties distinctes. Le port du masque est obligatoire pour les ambulants et est fortement conseillé pour les clients", explique l'échevin du Commerce, Jean-Marc Monseur.Du gel pour l’hygiène des mains sera mis à disposition et il est également demandé d’effectuer les courses seul, exception faite pour un adulte qui accompagne des mineurs vivant sous le même toit ou pour une personne ayant besoin d’assistance.

A Aywaille, le marché se tiendra Place Marcellis - gare). Les étals des marchands ambulants seront installés dos à dos au milieu du parking. Les commerçants "volants" ne sont pas acceptés pour l'instant afin de garantir les mesures de distanciation. Un sens giratoire et obligatoire sera imposé à tous les clients. L'accès au parking voitures se fera comme d'habitude.

Les commerçants prévoiront le matériel nécessaire afin d'organiser un couloir d'attente devant leurs étals et de pouvoir servir les clients en tenant compte des règles de distanciation sociale en veillant à maintenir une distance de 1,50 m entre eux. Les commerçants et leur personnel porteront des masques et prévoiront la mise à disposition de gel pour l'hygiène des mains, tant pour eux que pour les clients. Comme à Herve, le port du masque pour les clients est très vivement recommandé.

En outre, les consommations et dégustations de nourriture et de boissons sur place ne sont pas permises.

Il est recommandé égalemenbt de respecter les mesures de distanciation (1,50 m entre les clients).

Les courses doivent se faire en principe seul (un adulte pouvant accompagner un enfant de - de 18 ans ou une autre personne nécessitant assistance).