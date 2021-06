Principal point à l’ordre du jour, le conseil communal a approuvé ce lundi soir l’acquisition et installation de panneaux photovoltaïques sur le toit plat de l’école primaire de Baelen pour alimenter l’administration communale en électricité.

Le toit de l’administration communale étant en ardoise et pentu, le choix a été fait d’installer les futurs panneaux sur le toit plat de l’école jouxtant celle-ci. Pour ce faire, un investissement de 40 000 euros TVAC est prévu, qui devrait être couvert dans les six années à venir.

« Pour l’heure, 85 % des bâtiments communaux disposent d’une bonne performance au niveau énergétique », a rappelé le bourgmestre Maurice Fyon. Un système de chauffage au pellet permet ainsi déjà depuis près de dix ans de chauffer le bâtiment, ainsi que l’école communale, la bibliothèque et le foyer culturel via un réseau de chaleur novateur, et de réduire ainsi la consommation annuelle de la commune.

L’école de Baelen et le nouveau hall de voirie de la commune disposent eux aussi d’un chauffage au pellet. « L’objectif est d’aller un cran plus loin en diminuant désormais notre consommation en électricité », a-t-il précisé. Il n’est pas exclu que des panneaux photovoltaïques soient également installés sur le toit de la nouvelle école de Membach.

100 % d’énergie renouvelable

Les panneaux installés, entre 56 et 60 selon la puissance qu'ils auront, permettront la production de 20 000 kW par an. Alors que la consommation annuelle de celle-ci est actuellement entre 30 000 et 35 000 kW, la commune table sur un effort de diminution d’énergie. Avec ces panneaux et son système de chauffage au pellet, le bâtiment communal sera ainsi complètement alimenté en énergie renouvelable.

A noter qu’il s’agira de panneaux bifaces, qui bénéficieront du reflet émit par la toiture claire de l’école, avec une production de minimum 375 kW par panneau.

Le dossier va désormais passer en collège, avant lancement du marché public. La remise des offres est attendue pour fin juillet, et l’installation espérée dès septembre.