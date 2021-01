Pas toujours facile de manger sain à moindre coût lorsqu'on est étudiant. C'est pourquoi, à partir du 1er février 2021, les Régies des Quartiers de Mangombroux-Abattoir et d'Ensival proposent des repas sains aux étudiants sans se ruiner.

Ton budget est quelque peu limité depuis ce fichu Covid ? Tu en as marre des fast-foods et des plats cuisinés du supermarché ? Aucune excuse, voici la solution pour que les étudiants puissent manger sainement et sans se ruiner.

Ainsi, les Régies proposent de la bonne soupe à 2 euros le litre ou un plat chaud à 2,50 euros. Deux endroits et 4 jours d'ouverture sont disponibles pour y retirer ton plat :

La Régie de Quartier d'Ensival, rue Henri Davignon 5 à 4800 Ensival :

Mardi entre 11h30 et 14h

Jeudi entre 11h30 et 14h

Facilement desservie par la ligne de bus 701.

La Régie de Quartier de Mangombroux, rue Courte du Pont 20 à 4800 Verviers :

Mercredi entre 11h30 et 14h

Vendredi entre 11h30 et 14h

Les menus seront sur les pages Facebook des Régies de Quartier :

La seule obligation : réserver les vendredis avant midi par téléphone ou par mail :

Ensival : 087 311 052 ou eddensival@skynet.be

Mangombroux : 087 310 677 ou regierestolepic@gmail.com

Et montrer sa carte d'étudiant lors du retrait.