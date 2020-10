La monnaie citoyenne le Val’heureux circule déjà dans le bassin économique de la région liégeoise : entre Huy et Verviers, en Hesbaye, Condroz, Ourthe-Amblève et dans le pays de Herve.

Dès ce vendredi, le Val’heureux sera aussi mis en circulation sur la commune rurale de Plombières (un Val’heureux étant l’équivalent d’un euro). "Dans notre PST, un axe concerne la création de l’emploi durable et la valorisation du circuit court", explique la bourgmestre Marie Stassen. "On a cherché avec l’ADL une solution dans ce sens, on a alors pensé aux monnaies locales et celle déjà en circulation dans la province et qui fonctionne bien".

Avec cette monnaie, "l’objectif est de mettre un outil parallèle à l’euro à disposition, de façon à développer plus de résilience sur le territoire", ajoute-t-elle. Une résilience qui apparaît encore plus nécessaire selon elle au vu de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, en l’occurrence celles de l’Allemagne voisine.

Mais pour que le système fonctionne, "trois piliers sont nécessaires". Premièrement, "que les commerces adhèrent au projet", deuxièmement que les citoyens le suivent, et enfin que les autorités communales le soutiennent.

Et c’est sur ce dernier point que se trouve toute l’originalité du projet puisque la commune a décidé de remplacer ses chèques communaux (offerts aux habitants à l’occasion de naissances, Noces d’or,…) par des Val’heureux. "On donne pour 25 000 euros de chèques par an, cela fait donc autant de Val’heureux qui vont être mis en circulation et s’additionner au fil des ans".

Les citoyens pourront payer avec cette monnaie locale dans les douze commerces déjà partenaires. D’autres devraient marquer prochainement leur participation.