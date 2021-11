Le tribunal correctionnel de Verviers a rendu mercredi un jugement dans le cadre d'un dossier de harcèlement entre ex- conjoints. La particularité de cette affaire réside dans la diversité de moyens et l'énergie déployées par le quadragénaire verviétois pour nuire à son compagnon et "le déposséder de sa propre existence". Alors que les deux hommes ont entretenu une relation durant plusieurs années, les choses se sont envenimées en 2019 soit trois ans après leur rupture.

Plus d'une trentaine de plaintes ont été déposées par la victime qui y dénonçait les intrusions dans sa vie privée de son ex-compagnon.

"Des demandes de crédits ont été introduites au nom de la victime, un compte en banque a été ouvert sous son identité, des rendez-vous médicaux ont été annulés, divers colis qu'il n'avait pas commandés lui ont été livrés, son fournisseur d'électricité a été changé à son insu", avait détaillé le juge lors de l'audience insistant sur l'énergie mise en oeuvre pour nuire à la partie civile.

Le prévenu avait, lui aussi, déposé des plaintes contre son ex-compagnon pour harcèlement. Il s'était présenté à la police avec des captures d'écran attestant d'appels intempestifs de la part de ce dernier. L'analyse de la téléphonie avait permis d'établir que le prévenu avait utilisé la technique de 'spoofing' (une série de techniques de piratage informatique qui permet d'usurper l'identité d'une personne, NDLR) en générant de faux appels de son ex-conjoint pour ensuite prétendre au harcèlement et déposer de fausses plaintes.

Pour ces faits, il écope d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, avec sursis probatoire.