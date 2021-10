Un habitant de La Calamine a été privé de liberté samedi soir après que deux enfants ont été retrouvés chez lui, alors qu'ils avaient disparu durant plus d'une heure.



L'homme, connu de la justice pour des faits à caractère pédopornographique, était en slip au moment de l'arrivée des forces de l'ordre, indique Frédéric Renier, le substitut du procureur du Roi d'Eupen, confirmant une information de La Meuse Verviers.



Une famille s'est inquiétée samedi vers 18h30 de ne pas voir rentrer ses enfants de 4 et 6 ans qui jouaient avec d'autres à l'extérieur. Après plus d'une heure de recherche, les parents et les habitants du quartier ont entendu des cris de la petite fille, provenant d'un appartement du quartier. L'habitant des lieux refusant d'ouvrir la porte, la famille et les voisins ont défoncé la porte d'entrée. Des coups ont été échangés.

"A l'arrivée de la police, le suspect, qui est connu pour des faits relatifs à de la pédopornographie, était en slip alors que les enfants étaient habillés", confirme le procure.