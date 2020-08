Deux jeunes ont perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi dans un accident de la route à Amblève (province de Liège), indiquent les pompiers d'Amblève, confirmant une information du Grenz Echo. Leur voiture a percuté un arbre avant de prendre feu. Les pompiers d'Amblève sont intervenus vendredi à 23h10 dans le hameau d'Heppenbach pour un accident de voiture. Une voiture, seule en cause, a quitté la route d'une manière inexpliquée avant de s'écraser contre un arbre et de prendre feu. Deux jeunes originaires de la région, âgés de 24 et 26 ans, se trouvaient à bord du véhicule et sont décédés sur les lieux malgré l'intervention rapide des hommes du feu.

Selon les pompiers, un des jeunes est décédé dans le véhicule et un autre a pu être extrait de la voiture par un voisin, mais il était lui aussi déjà décédé.

Le parquet d'Eupen a ouvert une enquête.