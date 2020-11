Logeo, l’agence immobilière sociale agréée par le Gouvernement wallon, est active depuis janvier 1997 avec 460 logements, et plus de 1200 personnes logées sur huit communes de l’arrondissement verviétois (Verviers, Dison, Limbourg, Welkenraedt, Thimister-Clermont, Baelen, Pepinster et Plombières). Ce mardi, sa présidente et échevine en charge du Logement Sophie Lambert a présenté le nouveau partenariat qui la lie désormais avec l’ASBL Espace 28 de Verviers, qui "développe des actions visant le soutien et l’accompagnement des personnes migrantes, et plus particulièrement les primo-arrivants, les réfugiés et toute personne en situation d’exil".

Ce partenariat vise à mettre à disposition deux logements "à des demandeurs d’asile souffrant de pathologies lourdes et nécessitant des soins hospitaliers importants, et dont l’immunité est trop faible que pour rester dans un centre d’accueil collectif", et ce dans l’attente de leur titre de séjour , explicite Marc Goethals, coordinateur de la structure d’accueil du Ciré, qui joue le rôle d’intermédiaire entre Fedasil et les structures d’accueil. Depuis la création de cet accueil spécial en 2017, une dizaine de logements du genre ont déjà été créés à Liège.

Ces deux logements verviétois, adaptés pour des familles, sont situés au rez-de-chaussée rue de Stembert, sur le site réaménagé de l’ancienne caserne, à 1 km du centre-ville, directement desservis par les transports en commun, avec une facilité d’accès vers les hôpitaux, et comprenant chacun deux chambres, un espace cuisine, salon et salle à manger, et une salle de bain.

"Concrètement, un bail sera conclu entre Logeo et l’Espace 28 et sera suivi d’une convention d’occupation précaire tripartite", précise l’échevine. Logeo prendra en charge le volet "logement" tandis que l’Espace 28 assurera le volet "administratif" comprenant la procédure de régularisation, les revenus et les paiements. En cas de régularisation du locataire, Logeo pourra proposer un logement en location classique.