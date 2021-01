Les promeneurs croisent la Croix des Fiancés peut-être sans se douter du terrible drame.

Marie-Joseph Solheid de Xhoffraix et François Reiff se rencontrèrent en 1870 et fixèrent la date des noces pour le printemps 1871. Ils décidèrent de se rendre à Xhoffraix pour y réclamer les documents administratifs nécessaires au mariage, et rencontrer les parents de Marie. Pour cela, il fallait traverser les Fagnes

Monument

Ce ne fut que deux mois plus tard,