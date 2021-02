Pour contrecarrer la désertification commerciale des centres-villes, le commerce de détail doit se réinventer au travers de nouvelles activités dynamiques, d’idées revisitées, de concepts créatifs innovants par leur forme, leur contenu, et/ou leur façon de faire. Ce nouvel état d’esprit est le fil rouge du projet Créashop. Visant l’effet boule de neige en relançant l’activité commerciale sur des périmètres délimités, c’est un des seuls outils ayant, à l’heure actuelle, la capacité de dynamiser le commerce urbain de proximité et de favoriser la réaffectation de surfaces commerciales vides.



Créaschop propose donc un coup de pouce aux commerçants qui souhaitent s’installer à Malmedy et plus précisément au centre-ville. Seulement 5 mois après son instauration, l’opération Créashop vient de permettre à deux premiers candidats-commerçants de bénéficier de primes pour financer des frais d’aménagement liés à l’ouverture de leur commerce.

Tout d’abord "Acktual" qui se présente comme étant un "Good Fast Food" avec des produits de qualité. Le principe est un système de libre-service par la clientèle, à consommer sur place ou à emporter, le tout dans un esprit sain et local. L’établissement propose des produits de bouche tendances et recherchés comme : Poke Bowl - Budha Bowl - Sushi - Salade - Tartine - Sandwich - Soupe - Quiche - ... Acktual est également un Coffee Corner comprenant une grande déclinaison de cafés et de boissons froides originales. De plus, cette surface propose une vingtaine de jus de fruits et légumes frais. "Un endroit dans l’air du temps, avec une décoration cosy, ce commerce offre un panel de produits pour tous. Gourmands, végétariens, végans, petits et grands trouveront leur bonheur", se jouit la Ville de Malmedy. Rendez-vous dès ce lundi 1er mars place de Cochem !

Ensuite, durant le courant du mois de mars, le magasin XRUN ouvrira ses portes à Malmedy, rue Catherine André. Tous les amoureux de la Course à pied, du Trail et de la Randonnée trouveront leur bonheur dans ce magasin spécialisé. Vous y trouverez également un "Bureau des guides" qui vous renseignera sur les plus belles activités à réaliser dans la région de même que des voyages à l'étranger en rapport avec l'atmosphère du magasin.



L’appel à projets Creashop-Plus Malmedy est une initiative de l’Échevinat du commerce avec le soutien du ministre de l’Economie du Gouvernement wallon. Concernant les modalités, les candidats-commerçants intéressés sont invités à rentrer, avant l'ouverture du commerce, les documents suivants : une fiche d’identification, un plan financier prévisionnel, le CV des personnes impliquées dans le projet et un plan d’aménagement avec quelques photos. Ensuite, un comité de sélection se réunira pour analyser le dossier. Pour plus d’informations: creashop.be ou creashop@ucm.be