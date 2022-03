Deux zones de la réserve naturelle des Hautes Fagnes sont interdites d'accès aux promeneurs, a annoncé vendredi le Service public de Wallonie (SPW). Cette interdiction a été décidée jeudi par le Département Nature et Forêts (DNF) en raison d'un risque d'incendie accru. L'interdiction de circuler concerne deux zones de la région: les Grandes Fagnes autour de la Baraque Michel et les Fagnes de l'est, entre Eupen et la frontière allemande. Les promenades dans toutes les forêts autour de ces zones restent en revanche autorisées.

Bien que les sols restent particulièrement humides en profondeur, les herbes propres à la région des Hautes Fagnes sèchent particulièrement vite en cette période de l'année lorsqu'un vent soutenu et le soleil s'associent pendant plusieurs jours. Cette mesure de précaution n'est donc pas exceptionnelle pour un mois de mars. "Les incendies de 2011 qui avaient brulé plus de 1.000 hectares dans les Fagnes étaient ainsi survenus en avril", rappelle le SPW.

Le SPW enjoint les citoyens au strict respect de cette interdiction. "Les feux de ces herbes particulièrement inflammables peuvent se propager extrêmement rapidement et piéger irrémédiablement d'éventuels promeneurs", avertissent les services compétents. "Des incendies se sont d'ailleurs déjà déclarés du côté de Balmoral à Spa mardi et près du barrage d'Eupen mercredi." Les patrouilles du DNF veillent et verbaliseront les imprudents qui devront s'acquitter d'une amende de 150 euros.