Comme attendu, le budget du CPAS a fait débat lors de la séance du conseil communal de ce lundi soir. Après décision prise à l’unanimité en collège, l’échevin Maxime Degey a proposé aux élus verviétois d’adopter le budget 2021 du CPAS, mais de refuser les projections financières à 5 ans.

Sur un ton rassembleur, il a exprimé la volonté du collège de permettre à l’institution de fonctionner en 2021 et que le plan d’embauche puisse être exécuté. Il a aussi souligné l’effort du CPAS pour avoir un budget à l’équilibre en 2021. Cependant, le plan quinquennal "vient aggraver les finances communales qui sont déjà difficiles. Ce plan devra être renégocié, retravaillé entre les institutions afin que l’effort porte sur le CPAS". L’échevin dit ne pas nier "la réalité des chiffres avec l’augmentation des RIS au CPAS". Et de souligner que les mois à venir seront cruciaux.

Si l’institution a reçu des aides financières des pouvoirs régionaux et fédéraux en 2020, "ce qui nous a permis de limiter en partie les conséquences de la crise sanitaire dans un premier temps, ce budget 2021, lui, subit la crise du Covid de manière frontale puisqu’avant l’exercice d’équilibrage budgétaire, plus de 3 millions d’euros de déficit étaient constatés. Ce déficit résulte essentiellement d’impacts structurels et conjoncturels", a précisé pour sa part le président du CPAS Hasan Aydin.

La dotation communale restant fixée à 10 955 408 euros, le CPAS a dû puiser 1 500 000 euros dans le fonds de réserve, trouver 906 000 euros dans les "réserves non-disponibles" du CPAS et 676 867 euros au crédit spécial de recettes. Rappelant toutefois l’obligation de la Ville de combler les déficits du CPAS, l’homme s’est dit favorable à étudier "ensemble les solutions à trouver, à long terme, via les prévisions quinquennales".

Par la voix de son chef de groupe Hajib El Hajjaji, Ecolo a souligné sa satisfaction du dialogue retrouvé entre la Ville et le CPAS, à l’origine de la crise politique.

Les élus ont finalement voté à 32 voix pour la proposition du collège, et deux votes contre du PTB qui a critiqué une nouvelle fois l’absence d’une politique communale de lutte contre la pauvreté.

Aude Quinet