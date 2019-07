Le spectacle devrait débuter ce dimanche vers 18h00.

Le polémiste français Dieudonné M'Bala M'Bala doit se produire ce dimanche en fin de journée sur un terrain privé à Stembert, sur le territoire de la commune de Verviers, une dizaine de jours après avoir été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Les consignes étaient claires: une fois la place achetée via le site "Dieudosphère", l'adresse du spectacle, prévu à 17h00, a été communiquée vers 16h00. A la place de Liège, qui était renseigné sur le ticket, c'est finalement à Stembert, sur le territoire de la commune de Verviers, que le spectacle "En vérité" aura lieu.

Le spectacle devrait débuter vers 18h00. À 17h30, on comptait déjà environ 300 spectateurs qui se sont rassemblés dans une prairie.

La police est présente en nombre.

Dieudonné ne peut plus se produire dans des salles de spectacle en Belgique depuis sa condamnation pour propos racistes par la cour d'appel de Liège en 2017. En France également, ses spectacles font régulièrement l'objet d'interdictions dans des salles. Le polémiste a donc mis au point un stratagème afin de contourner ces interdictions. Sur son site internet, les supporters de l'humoriste controversé peuvent proposer leur propriété comme lieu de représentation. L'adresse n'est alors communiquée qu'en dernière minute. Les maires et bourgmestres des villes et communes concernées se retrouvant pris de court, avec un champ d'actions limité.