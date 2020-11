Jusqu’au mois d’octobre, la MR-MRS Le Couquemont du CPAS de Dison avait eu la chance d’être totalement épargnée par le virus du COVID-19. Face au rebond épidémique dans la commune de Dison, le CPAS avait décidé de faire, de sa propre initiative, un test de dépistage préventif de tous les résidents. Celui-ci avait permis d’identifier trois résidents positifs au COVID-19, tous asymptomatiques. Suite à cette première contamination, la procédure de reconfinement avait été activée, partiellement, suspendant notamment les sorties des résidents.

Mais, malgré les efforts consentis pour maintenir la situation, plusieurs résidents présentaient des symptômes. Un nouveau test général de la maison de repos a alors été demandé par le CPAS. Celui-ci s’est déroulé ce mardi. Anticipant le résultat de ce nouveau testing, la Cellule de crise du Couquemont a décidé de mettre en place le reconfinement total des résidents, ce qui implique notamment la suspension des visites. Une visite en chambre pour un proche en fin de vie est néanmoins toujours possible.

Les résultats du test sont arrivés ce jeudi et justifient pleinement le renforcement des mesures décidées par le CPAS puisqu’il a révélé 52 cas de coronavirus. La plupart des résidents sont asymptomatiques mais 5 résidents présentent des symptômes plus conséquents. Ils sont suivis rigoureusement par l’équipe médicale du Couquemont.

Afin de protéger nos résidents de l’isolement, les équipes du Couquemont mettent tout en place pour maintenir le contact avec les familles via appels téléphoniques et appels vidéos (skype, whatsapp,…). Durant cette période difficile, il est essentiel pour le CPAS de Dison de maintenir le lien entre les résidents et leurs proches. Par ailleurs, les équipes du Couquemont sont renforcées pour faire face aux difficultés engendrées par ce reconfinement.

La situation est monitorée quotidiennement par la direction du Couquemont, en collaboration avec l’Aviq et en lien avec les autorités communales.