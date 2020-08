Du 6 au 12 août, le CPAS de Dison, avec le soutien de la commune de Dison et du Plan de cohésion sociale de Dison, a mis en place une opération-canicule en soutien aux ainés de la commune de Dison. Un pack de 6 bouteilles d'eau ainsi que de la documentation (comment se protéger de la chaleur, etc.) ont été déposé au domicile de chaque senior (+de 65 ans) vivant sur le territoire de la commune de Dison. 4 équipes simultanées ont fait le tour des 132 rues de la commune afin de livrer 1522 packs d'eau (soit 9132 bouteilles). Une première "qui est appelée à se pérenniser", nous précise le président du CPAS Régis Decerf. "Les retours sont très positifs!". "Par la distribution de la documentation, c'est aussi une action de sensibilisation. Les équipes ont pu en même temps voir si les personnes avaient des difficultés pour éventuellement contacter le PCS pour assurer le suivi". Au total, quatre ouvriers, cinq étudiants et deux bénévoles ont participé à la distribution. "Ces étudiants participent au projet Eté solidaire, dans le cadre de la collaboration avec le PCS de Dison".



En complément de la distribution, le PCS assure le suivi continu par téléphone des ainés les plus fragilisés. Il peut être joint au 087/46.99.84 Si certains citoyens sont en difficulté, le CPAS reste disponible pour toute question au 087/30.80.00 ou visite à domicile si nécessaire.