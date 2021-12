46.974 euros : voilà la somme, rondelette, qu'un parieur bien inspiré a raflé du côté de Dison, en région liégeoise.

Il avait parié sur pas moins de neuf matches, pour lesquels plus de 2,5 buts devaient être marqués afin qu'il ne rafle le jakpot. Le gagnant a vu les planètes s'aligner : alors que le score de Stal Mielec - Wisla Plock était toujours de 1-1 à la nonantième minute, Marko Kolar a donné la victoire aux siens en toute fin de match. Et permis à notre chanceux joueur Betfirst de rafler, avec une mise de départ de 100 €, près de 47.000 euros au total. Parmi les autres matches qui faisaient partie de son pari, il y avait également Benfica - Sporting Portugal et Union Berlin - RB Leipzig.

Les paris "Plus/Moins", très populaires, sont un type de pari lors duquel on parie sur le nombre de buts qui seront marqués dans un ou plusieurs matchs.