Parce qu'une image vaut parfois mieux qu'un long discours, la commune de Dison souhaite, dans le cadre des projets de Citoyenneté, mettre en place "une campagne photos de retissage des liens entre les habitants des différents quartiers de Dison". L'objectif serait d'inclure tous les Disonais, quels que soient leur provenance, leur âge ou leur genre : les jeunes, les aînés, les personnes précarisées, isolées, les citoyens belges ou encore d'origines étrangères rassemblés au sein d'un même projet "afin de démontrer que, au cœur de notre commune, diversité et unité sont indéniablement liées", explique la bourgmestre Véronique Bonni, à l'origine de cette campagne photo.



A la rencontre des Disonais



A cette occasion, un photographe professionnel ira à la rencontre des citoyens disonais pour prendre des clichés d’eux, seuls, en famille ou en groupes d’amis, dans les différents quartiers de la commune: Centre, Andrimont, Ottomont, Mont Dison, Neufmoulin, Renoupré, Fonds-de-Loup, Husquet et Pré-Maguin.

Trois ou quatre photos seront sélectionnées par quartier pour ensuite être exposées sur des grandes bâches, accompagnées d’un hashtag #LesDisonaisComptent, dans les endroits clés de la commune, mais également sur les réseaux sociaux et le site communal.



Pour la première phase de ce projet, la commune lance un appel à candidature à tous les Disonais qui souhaiteraient représenter leur quartier. Les intéressés sont invités à envoyer: nom, prénom, adresse, le nombre de personnes qui souhaite figurer sur la photo et surtout, et leurs motivations à l’adresse lesdisonaiscomptent@dison.be pour le 25 juin au plus tard.