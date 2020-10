Lors du conseil communal de Dison mardi soir, la bourgmestre Véronique Bonni (PS) a annoncé la démission de son premier échevin Benoît Dantine (PS), « pour raisons personnelles et privées », est-il écrit dans sa lettre de démission. Mais on sait que le socialiste, un fervent supporter d’Yvan Ylieff, n’était plus en phase avec la manière dont Véronique Bonni conduit le collège. Et il ne serait pas le seul. L'homme avait pourtant des compétences de poids comme les Finances, le Budget, les Recettes communales, l’Urbanisme, et le Logement.



A noter que l'homme renonce tant à son mandat d’échevin qu’à celui de conseiller communal. Il sera demandé à Jean-Jacques Deblon de le remplacer comme conseiller.

L'USC devra choisir son remplaçant. Dans un premier temps, Finances, le Budget, les Recettes communales seront gérées par l’échevin Jean-Michel Delaval et l’Urbanisme et le Logement par Véronique Bonni.