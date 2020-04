Les deux soeurs lancent un appel à l’aide pour retrouver les animaux qui ont été dérobés

Dans la nuit de vendredi à samedi, 5 agneaux ont été volés à l’exploitation "Le potager d’Isalie", située à l'entrée du zoning des Plénesses, route Zénobe Gramme à Dison.

Isabelle, 39 ans et Nathalie, 45 ans, deux soeurs, travaillent dans une petite exploitation biologique et en circuit-court. Elles font pousser des légumes de qualité et possèdent quelques animaux. Samedi matin, elles ont eu une très mauvaise surprise. "J’ai quitté l’exploitation à 18 heures 30 avec un des agneaux et le lendemain, quand ma soeur s’est présentée à 8 heures, les agneaux avaient disparu", indique Isabelle. Certains des agneaux, les plus faibles, ont été nourris au biberon. "J’ai été révoltée. Tenir une exploitation représente un nombre important d’heures de travail. Nous voulons que nos animaux soient bien traités. Les gens qui ont fait cela n’ont pas de scrupules par rapport à notre travail." Isabelle et Nathalie élèvent quelques poules, mais aussi des agneaux. Le fumier leur permet de fournir de l’engrais biologique à leur potager.

Ce vol a évidemment causé une importante perte financière, mais pas uniquement. "Ces disparitions ont provoqué une grande tristesse. Nous avons entendu les mères crier toute la journée après leurs bébés. Les agneaux ne sont pas sevrés. C’était déchirant. Certains vont me rétorquer qu’ils étaient destinés à l’abattage. C’est oublier que lorsque les agneaux sont emmenés après le sevrage, les mères n’ont pas la même réaction. Elles ne s’en occupent plus autant d’eux que lorsqu’ils sont petits. Elles ne se rendent pratiquement pas compte que les agneaux sont partis."

Cela fait maintenant trois ans que ces deux soeurs se sont reconverties dans cette exploitation. Les deux soeurs espèrent que cet appel à témoin permettra aux personnes d’être attentives si elles constatent une présence d’agneaux à un endroit inhabituel ou des témoignages concernant les faits. Si vous avez une information pertinente sur le sujet, contactez la police, le potager d’Isalie sur Facebook ou le.potager.disalie@gmail.com.