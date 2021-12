La zone de police Vesdre a indiqué ce mercredi que plusieurs équipes avaient été appelées pour une bagarre vendredi dernier, vers 21 h 30, au hall omnisports d’Andrimont, rue Pire Pierre.

Selon les premières informations, trente personnes seraient impliquées et des enfants seraient présents également. "À l’arrivée des services de police, la situation est calme mais tendue", précise la zone. Le conflit aurait démarré suite à un contrôle de Covid Safe Ticket. "Un homme d’une quarantaine d’années aurait présenté un code CST non valable une semaine plus tôt et le service de contrôle lui a refusé l’accès." La situation est toutefois rapidement revenue à la normale, les personnes sources de conflit ayant quitté les lieux.