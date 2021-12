Mardi 14 décembre prochain, la commune de Dison, en collaboration avec le Plan de Cohésion sociale de Dison, le CPAS de Dison, la Régie de quartier Havre-Sac et le Forem, organisent une nouvelle édition du Tremplin

de l’Emploi, le retour vers l’emploi.

Lors de cet événement, recruteurs et demandeurs d’emploi pourront se rencontrer lors d’une entrevue, sur le site du Tremplin, rue du Moulin 30A, à Dison.



De 9h30 à 13h30, les rendez-vouss’enchaineront et les demandeurs d’emploi pourront postuler immédiatement.



Cette rencontre a pour but d’offrir à chacun un tremplin vers son potentiel nouveau défi professionnel. Il sera dès lors important de se munir d’un CV actualisé en plusieurs exemplaires. Une lettre de motivation sera un atout supplémentaire.



« Après un an d'arrêt forcé, le Tremplin de l'Emploi est de retour à Dison, une réelle opportunité pournos citoyen(ne)s de donner un nouveau souffle à leur carrière professionnelle » explique Pascale Gardier, échevine du Plan de Cohésion sociale. De nombreux emplois sont disponibles grâce à la collaboration du Forem et de nombreux employeurs, dont la commune et le CPAS.



Pour les employeurs, ce sera l’occasion de peut-être rencontrer de futurs collaborateurs. Les secteurs de l’Horeca, de l’industrie, des titres services, du bâtiment et du service public seront représentés pour cette édition, avec une vingtaine d’entreprises et institutions.



Pour découvrir la liste complète des organisations représentées, rendez-vous sur le site du Forem.



« Conscient des difficultés sur le marché du travail en cette période de crise, l’organisation de cet évènement par la commune de Dison revêt un caractère essentiel », précise Régis Decerf, Président du CPAS de Dison.Pour participer à cet événement, les inscriptions sont obligatoires :- Via le Forem, par un formulaire en ligne.- Via le Plan de Cohésion sociale de Dison, par téléphone au 087/46.99.84 ou par mail à l’adresse pcsdison@skynet.be.Afin de garantir la sécurité de tous, l’édition du Tremplin de l’emploi 2021 se fera sur rendez-vous et la présentation du CST ainsi que le port du masque seront obligatoires.