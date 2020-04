A Verviers, quelques chantiers vont progressivement redémarrer cette semaine. Les entrepreneurs qui travaillent pour la Ville sont en train de s’organiser dans ce sens, tout en respectant les règles de distanciation sociale et les consignes de sécurité.

Premier chantier, celui du réaménagement de l’espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu. Le chantier reprendra ce mercredi. La société Baguette va réaliser la réfection totale de la chaussée (tronçon compris entre la rue du Pont et l’entrée du Parking Ville II). Cette phase des travaux devrait se terminer le 13 mai.

Le chantier “Verviers Ville conviviale” devrait reprendre ce mardi pour la place Verte et ce mercredi pour le parc Fabiola.

L’objectif du chantier de la rue Simon Lobet est de reprendre ce mercredi afin de terminer la signalisation, le béton coulé et les finitions, sauf : la pose du tarmac qui serait réalisée au début de l’été, après le confinement (vu les contraintes de la Police pour les entrées/sorties et désinfection des véhicules) et les travaux de finitions dans les égouts.

En ce qui concerne les travaux Haras/Tchepson, les chantiers de voirie sont à l’arrêt pendant la pose des impétrants. Celle-ci devrait débuter ce mardi.

D’autres chantiers vont débuter prochainement : la sécurisation des bords de Vesdre, la rue des Cloutiers, Trou Brazy mais la ville attend encore des confirmations de dates à ce stade.

Toutes les informations concernant les chantiers et travaux en cours sont mises à jour sur le site web : www.verviers.be/travaux.