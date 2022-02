On le sait, la pandémie de Covid-19 aura impacté bon nombre de secteurs... Aujourd'hui, alors que la reprise s'entrevoit enfin, certaines entreprises peinent à trouver des profils spécifiques... Afin de pallier ces manquements, 123cdi organise, en collaboration avec Le Forem, des Job Days les 22 et 24 février prochains. Pas moins de 17 postes sont à pourvoir en région liégeoise. Des postes en CDI!

Soudeurs semi-automatiques pour Les Ateliers de la Meuse (Liège), monteurs de panneaux photovoltaïques et électriciens en bâtiments chez SRM Global Technology (Alleur), employés de paris sportifs juniors pour Gaming1 (Liège) et un employé call-center FR/NL pour Henrotte (Liège), voici les emplois ouverts à l'occasion de ces Job days. Une séance virtuelle pour présenter le poste et l’entreprise est prévue le 22 février tandis qu'un entretien en présentiel chez 123cdi aura lieu le 24 février.

"Les candidats intéressés s’inscrivent via un formulaire en ligne pour participer le 22 février en matinée, selon un horaire prédéfini, à la présentation virtuelle du poste, de l’entreprise et d'123cdi. Cette séance dure 45 minutes. Au terme de celle-ci, les candidats confirment leur intérêt pour le poste. Ils seront ensuite reçus le 24 février par nos équipes, en nos locaux de Sclessin, pour un entretien de 30 minutes", explique Xavier Ciechanowski, directeur d’123cdi.

A noter que, au-delà des 17 emplois proposés lors des Job Days, 123cdi dispose de 72 autres postes à pourvoir, tout aussi techniques, essentiellement en région liégeoise et verviétoise.

Basé à Sclessin (rue de l'Avouerie, 7), 123cdi est un groupement d’employeurs qui engage des travailleurs sous contrat (CDD ou CDI) et les met à disposition des entreprises membres pour des missions plus ou moins longues et dans des horaires adaptés à leurs besoins. Mise en place en 2014 par la Région wallonne lors de la fermeture de la phase à chaud d’ArcelorMittal, sous le nom d’UDIL, cette structure avait été créée pour réinsérer 275 travailleurs, disposant d’un profil technique spécifique, dans des entreprises du bassin liégeois en quête de nouveaux collaborateurs.

Depuis 2018, au sein d’une structure désormais 100 % privée, cette philosophie perdure. "Nous recrutons pour le plus grand groupement d’employeurs du pays puisque nous rassemblons 116 sociétés, dont 7 au sein d'123cdi Logistics. Nous avons offert, en 8 ans, un contrat CDI à 563 travailleurs, en ce compris ceux d’UDIL. Depuis 2018, 25 à 34 % du personnel, ouvriers et employés qualifiés ou non, ont été engagés au bout de 6 mois par l’entreprise membre du groupement. Nous avons actuellement 75 personnes en mission au sein d’une des entreprises membres", ajoute le directeur.

Et Pierre Pinard, consultant RH 123cdi, de souligner qu'il est question ici d'innovation sociale... "Notre approche propose le meilleur de l’intérim et du bureau de recrutement. Elle offre la fidélisation aux travailleurs et la flexibilité aux entreprises".

Lien pour s'inscrire aux Job days: https://agenda.leforem.be/jobday-123cdi-propose-20-postes-pour-6-profils-differents-2022-02-24.html?sort_order=ASC&combine=123cdi