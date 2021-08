L'homme avait abattu son épouse et la nouvelle compagne de cette dernière Ann-Lawrence Durviaux, avant de retourner l'arme contre lui. Parmi les personnes présentes, il y avait les proches et la famille de la directrice du circuit, des personnes du sport moteur, mais aussi des sympathisants.

Le personnel du circuit s'était rassemblé devant l'édifice religieux et formait une haie d'honneur avec les drapeaux de course pour le cercueil blanc surmonté d'un casque, rappelant la passion de Nathalie Maillet pour le sport automobile. Sa combinaison et son numéro, le 46, étaient aussi présents.

La cathédrale était remplie, mais un écran géant avait été installé à l'extérieur pour permettre au public d'assister à la cérémonie riche en émotions. Frank, le frère de la victime mais aussi son neveu et une proche collaboratrice ont pris la parole pour saluer la mémoire de cette passionnée.

Melchior Wathelet, le président du conseil d'administration du circuit s'est également exprimé pour souligner le fait qu'il y aura un avant et un après 15 août. "L'histoire se perpétuera en son honneur", a-t-il dit.

Après plus d'une heure de cérémonie, le cercueil a quitté la cathédrale avant de prendre la route en direction de l'anneau ardennais où la dépouille de la directrice a fait un dernier tour de circuit.

Le corps de Nathalie Maillet, originaire de Sedan, sera par la suite rapatrié vers la France, son pays d'origine.