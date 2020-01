Il faudra encore être patient, sur l’autoroute E 42/A 27, entre Battice et Verviers. La Sofico en charge de l’aménagement et de l’entretien des autoroutes wallonnes, l’a communiqué ce mardi matin en effet, la vitesse restera limitée à 80 km/h sur certaines portions de l’autoroute entre Verviers et Battice. La rugosité y fait encore défaut...

Depuis le 20 décembre en effet, la vitesse est limitée à 80 km/h et non plus à 100 km/h entre Battice et l’échangeur de Dison, soit sur 4 kilomètres, dans les deux sens de circulation. En pratique, les tronçons "problématiques" sont situés entre Battice et Chaineux en direction de Verviers et entre Dison et Chaineux vers Battice.

C’est en constatant une recrudescence anormale d’accidents sur ces portions que la Sofico avait effectué fin 2019 plusieurs tests de rugosité. Pour éviter de nouveaux accidents, la vitesse a donc été limitée mais la Sofico a toujours confirmé son intention de revenir à la situation initiale au niveau de la vitesse, soit une limitation à 100 km/h.

Mi-janvier, de l’eau à haute pression a été envoyée sur les portions problématiques et ce, pour obtenir une adhérence plus optimale du revêtement. Par la suite, de nouveaux tests de rugosité ont donc été effectués. Mais les résultats sont une nouvelle fois négatifs. Une nouvelle technique sera utilisée, comme le confirme Élodie Christophe, porte-parole à la Sofico.

Microrabotage

"L’opération de reprise de rugosité par projection d’eau n’ayant pas abouti au résultat espéré, de nouveaux travaux de reprise de rugosité seront effectués de manière plus agressive via une technique de Microrabotage de la surface de la chaussée".

Concrètement la technique doit être testée début février, "afin d’évaluer le rendement de la machine utilisée et de pouvoir planifier la suite des opérations de manière rigoureuse", précise encore la porte-parole. "Le tronçon qui sera testé et les mesures de circulation imposées lors de ces opérations seront communiqués ultérieurement".