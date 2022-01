Verviers C’est une chasse aux aides financières que mène Verviers pour sa reconstruction.

"Chaque euro compte. Plus on aura d’aides, plus on pourra continuer le programme d’investissement. Parce qu’on a l’ambition de continuer à investir dans nos villages, places, égouts, voiries. Un euro investi dans les inondations est un euro qu’on ne pourra pas investir dans un autre projet" , expose Maxime Degey (MR), l’échevin des Travaux de la Ville de Verviers, à l’initiative de la visite ministérielle organisée ce vendredi matin.