L’assemblée générale d’Ecolo Verviers a élu le 3 mai dernier de nouveaux coprésidents pour un mandat de deux ans. Cette équipe qui aura pour mission de gérer les activités de la locale et de soutenir le groupe de conseillers est composée de :

- Céline Demonceau : infirmière en santé communautaire dans une maison médicale de la région verviétoise, elle est en contact avec des verviétois de tous horizons. Elle est impliquée professionnellement et personnellement dans la vie associative verviétoise.

- Mohamed El Hendouz : engagé dans la cause du handicap depuis plus de 16 ans ainsi que dans les causes de la lutte contre le racisme et la pauvreté et en faveur de la participation citoyenne des personnes en situation de handicap. Il est président de l’ASBL Handijob’project qui défend les intérêts des actuels et futurs entrepreneurs en situation de handicap ou malades de longue durée.

- Alexandre Greimers : conseiller en création et développement de coopératives. Il est actif dans le développement de coopératives citoyennes et des circuits-courts alimentaires dans l’arrondissement de Verviers.

« Alors que, depuis quelques mois, la politique verviétoise semble se limiter à des questions de personnes et que peu de projets sont mis sur la table, la nouvelle équipe souhaite poursuivre et renforcer le travail de fond déjà mené (ex. les 30 propositions d’écolo) par Ecolo Verviers », exprime la locale dans un communiqué.

« Ce que souhaitent tous les Verviétois c’est que toutes les énergies politiques soient rassemblées et mises en œuvre dans un même but : l’amélioration de Verviers. Il est grand temps de se centrer sur cet objectif et que l’on parle de Verviers pour ses ambitions et ses projets plutôt que pour ses tristes frasques politiques. Dans la majorité ou dans l’opposition, soyons constructifs et essayons de regagner la confiance des verviétois. », commente Céline Demonceau.