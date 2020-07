Heureusement, personne n’a été blessé dans l’accident.

Lundi, peu après 13 heures, une automobiliste qui circulait sur le pont Parotte à Verviers a pour une raison inconnue perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle s’apprêtait à tourner à gauche en direction de la rue Lucien Defays. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer.

La conductrice a alors accéléré au lieu de freiner et elle a poursuivi sa course dans l’allée d’un magasin. Elle a percuté le porche de ce dernier et a continué tout droit dans la réserve où était stationnée une BMW. La personne qui circulait au volant d’une Renault Laguna a ensuite embouti le véhicule qui se trouvait à cet endroit.

Lorsque la police est intervenue, le véhicule de la dame était en ordre de documents, mais la conductrice n’a pas été en mesure de présenter aux forces de l’ordre un permis de conduire valable.

Sa voiture, la Renault Laguna, a quant à elle été dépannée.